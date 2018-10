Villingen-Schwenningen OB-Wahl: Die Alternativen zu den Top 3

Die beiden Alternativen zu den drei Spitzenreitern des ersten Wahlgangs sind schillernde Persönlichkeiten. Beide verfügen über keinerlei Verwaltungserfahrung. Und auch kommunalpolitisch traten sie noch nicht als Mitglieder eines gewählten Gremiums in Aktion. Fridi Miller gilt als Dauerkandidatin im ganzen Land, soll schon bei rund 100 Wahlen angetreten sein. Die 48-jährige tritt nach eigenen Angaben an, um auf Kinder- und Menschenrechte aufmerksam zu machen. Privat kämpft sie um das Sorgerecht für ihre Tochter. Und auch im VS-Wahlkampf ist sie streitbar: Die 49-Jährige hat sich im Laufe der letzten Tage und Wochen mit einigen Villingen-Schwenningern angelegt, in Diskussionen im Internet mit manchen Beschimpfungen tief unter die Gürtellinie gezielt und nach dem ersten Wahlgang in Villingen-Schwenningen zum Rundumschlag ausgeholt: Fridi Miller will den zweiten Wahlgang, der am Sonntag, 21. Oktober stattfinden soll, per Eilantrag an das Verwaltungsgericht verschieben lassen. Sie macht angebliche Wahlpannen beim ersten Wahlgang geltend und sah in verschiedenen Vorkommnissen rund um die VS-Wahl die Kandidaten ungleich behandelt.

Auch am Dienstag war Fridi Miller mit ihren Helfern in der Stadt unterwegs, um Unterschriften für dieses Anliegen zu sammeln, im Internet gab sie am Montagabend an, schon über 400 Unterschriften gesammelt zu haben. Im Wahlkampf vor Ort war Fridi Miller recht rege unterwegs und nahm auch vor Ort viele Termine wahr – um das zu schaffen, mietete sich die Sindelfingerin jeweils in einem Hotel ein.

Für Cem Yazici hingegen ist die OB-Wahl quasi ein Heimspiel. Er ist zwar gebürtiger Türke hat zwischenzeitlich aber die deutsche Staats­bürgerschaft und ist in Villingen-Schwenningen aufgewachsen. Der Gastronom ist als Wirt der Linde in Schwenningen vornehmlich jüngerem Publikum bekannt – vor allem unter seinem Künstlernamen "Jam von der Linde", und er stellte sein Talent als Entertainer mehrfach unter Beweis. Der heute 48-Jährige trat bereits bei "Voice of Turkey" an und unterschrieb nach dem Engagement dort sogar einen Vertrag bei einem der weltweit größten Plattenlabels.