Villingen-Schwenningen OB-Wahl: da waren’s nur noch sechs...

Der Diplom-Verwaltungswirt im Ruhestand ist sauer: Bei einer Wahlveranstaltung von seiner Konkurrentin Marina Kloiber-Jung im Villinger Spitalfonds sei Kuchen gesponsert worden und zwar vom Spitalfonds selbst, dessen Stiftungsratsvorsitzender der amtierende Oberbürgermeister Rupert Kubon ist.

Bewerber fechtet VS-Wahl beim Regierungspräsidium an

Die süße Versuchung aber dürfte rückblickend nun manchem im Halse stecken bleiben, denn Henker leitet aus diesem Vorgang einen Rechtsstreit ab. "Offenbar", so Henkers Schlussfolgerung, behandele der Spitalfonds und dessen Stiftungsratsvorsitzender Kubon die OB-Kandidaten nicht gleich. Er werte diesen Akt als "Einflussnahme" Rupert Kubons auf die Wahl, so Henker. Und aus diesem Grund fechte er nun auch den kompletten Wahlmodus an. Er sei mit seiner Wahlanfechtung bereits an das Regierungspräsidium in Freiburg herangetreten, "per Einschreiben mit Rückschein", erklärte Henker im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Am Samstag sei sein Einschreiben auf die Reise gegangen.