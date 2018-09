Villingen-Schwenningen. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr, in der Neuen Tonhalle in Villingen. Einen Tag nach dem Bewerbungsschluss an diesem Montag haben alle bisherigen Kandidaten ihr Kommen zugesagt: der Fitnessstudio-Betreiber Gaetano Cristilli, die TDVS-Betriebsleiterin Marina Kloiber-Jung, die Dauerkandidatin Fridi Miller, der bisherige OB-Referent Jörg Röber, der Tuninger Bürgermeister Jürgen Roth und der Gastronom Jam von der Linde (Jam Yazici). Moderiert wird die Veranstaltung von der Schwarz­wälder Bote Kreisredaktionsleiterin Cornelia Spitz und dem Medienprofessor Michael Hoyer. Ein Grußwort spricht der ehemalige Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, Erwin Teufel.