Villingen-Schwenningen OB-Wahl: Kandidaten stellen sich zweitem Wahlgang

Villingen-Schwennningen - Am Sonntag ist es wieder so weit. Von den ursprünglich sechs Kandidaten, stellen sich fünf dem zweiten Wahlgang der OB-Wahl in Villingen-Schwenningen. Nachdem er im ersten Wahlgang weniger als drei Prozent der Stimmen erhielt, tritt Gaetano Christilli nicht mehr als Kandidat an.