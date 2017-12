Villingen-Schwenningen OB von Kinder-Villa beeindruckt

In der Einrichtung, die dieses Jahr den fünften Geburtstag feierte, steht derzeit vor allem ein Thema im Vordergrund: die Weihnachtszeit. Und so wurde gemeinsam mit dem Stadtoberhaupt das Nikolauslied "Lasst uns froh und munter sein" gesungen. ­Während die Jungs Kilian, Paul und Luca mit dem OB zum Thema Feuerwehr fachsimpelten, ließen sich ein wenig später die kleinen Mädchen in der Krippengruppe von Rupert Kubon ein Tierwimmelbuch erklären.

Die Leiterin der Einrichtung, Melanie Plavotic, erklärte dem Stadtoberhaupt auch das Montessori-Konzept, auf welches die Einrichtung ihre pädagogische Arbeit ausrichtet. Die Kindertagesstätte verfügt über vier Gruppen (zwei altersgemischte Gruppen für Kinder von zwei bis sechs Jahren und zwei Krippengruppen für Kleinkinder ab neun Monaten bis drei Jahren) und bietet somit insgesamt 59 Plätze. Der OB zeigte sich von der Arbeit in der Einrichtung begeistert und bedankte sich herzlich bei der Leiterin Melanie Plavotic für den spannenden Einblick.