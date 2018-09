Villingen-Schwenningen OB-Sessel geht an den besten Taktiker

Die Favoritenrollen sind derzeit klar verteilt: Jürgen Roth und Jörg Röber gelten als aussichtsreichste Kandidaten im Wettstreit um den OB-Sessel in Villingen-Schwenningen. Diesen Eindruck untermauern sie mit einem wahren Marathon an Wahlkampfterminen, die beide schon wahrnehmen. Auch ihre Wahlkampfteams geben alles, senden tägliche Updates des bisher Geleisteten an die Zeitungsredaktionen und mischen sich hier und da stellvertretend für ihre Favoriten sogar in Diskussionen im Internet ein.

Galt Roth anfangs als klarer Favorit, weil Röber auf das öffentliche Ja zu seiner Kandidatur zu lange warten ließ, hat Röber aufgeholt. Mit neuem Outfit und frischen Ideen setzt er zum Überholvorgang an. Ein Zeichen seiner Vitalität und seines Tatendrangs? Mag sein. Vielleicht aber auch das Ergebnis knallharter Berechnungen: Will er die Wahl gewinnen, muss ihm das vermutlich im ersten Wahlgang gelingen. Also muss er Gas geben. Ein zweiter Wahlgang ist angesichts der Vielzahl der Kandidaten sehr wahrscheinlich, könnte für Jörg Röber aber die Niederlage bedeuten. Warum? Die Wählerstimmen von Gaetano Cristilli und Marina Kloiber-Jung dürften in diesem Szenario das Zünglein an der Waage bilden. Würden beide auf einen zweiten Wahlgang verzichten, bleibt die spannende Frage, wohin ihre möglicherweise gar nicht so wenigen Wähler dann abwandern: Machen sie für den smarten Jörg Röber das Kreuz, oder setzen sie eher auf einen Neubeginn mit dem amtierenden Tuninger Bürgermeister Jürgen Roth? Und jetzt kommen sie eben doch ins Spiel beim Wahlkampf der Parteilosen: die Parteifarben. Beide, Gaetano Cristilli und Marina Kloiber-Jung, haben eine schwarze Vergangenheit. Er kandidierte bei den Kommunalwahlen 2014 für die Christdemokraten in VS. Sie trat vor Jahren in die CDU ein und nie wieder aus. Ist Schwarz also die Trumpffarbe im eiskalten Wahl-Poker von VS?

Gut möglich aber auch, dass einer Kandidat in zweiter Reihe noch einen echten Joker zieht. Marina Kloiber-Jung überraschte nach ihrem Urlaub mit ihrem neuen Internetauftritt und gibt im Wahlkampf plötzlich doch noch Gas. Und dass sie sich aufs Rechnen versteht, ist spätestens seit ihrer beeindruckenden Tätigkeitsbilanz bei den Technischen Diensten klar. Dass man auch Gaetano Cristilli auf der Rechnung haben sollte, zeigt er mit seiner kraftvollen One-Man-Show – die Schwelle zum Wähler legt er so tief, wie möglich. Wer mit ihm über VS reden will – "Gerne und jederzeit". Jam von der Linde weilt im Urlaub – wer weiß, welche Ideen er mitbringt. Und Fridi Miller wartete allen Unkenrufen zum Trotz immerhin auch mit VS-spezifischen Wahlkampf-Aussagen auf. Nur Lars Henker schweigt sich aus und wird, wenn er sich weiterhin den meisten Gesprächen entzieht, zum Scharfrichter über seine eigene OB-Kandidatur.