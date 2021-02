Villingen-Schwenningen OB schickt Brandbrief nach Stuttgart und Berlin

Villingen-Schwenningen (mae). Mit einem Brandbrief zur Lage im Handel und in den Innenstädten hat sich Oberbürgermeister Jürgen Roth an die Wirtschaftsministerin des Landes, Nicole Hoffmeister-Kraut, und an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier gewandt. Er fordert dabei weitere Unterstützungen für die Unternehmen und eine gelockerte Regelung beim verkaufsoffenen Sonntag.