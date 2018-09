Derzeit weilen zehn junge Spanier mit ihrem Lehrer ­Sergio Biosca als Gäste von GaD-Lehrerin Sigrun Weber und ihren Spanisch lernenden Zehntklässlern in der Stadt. Am Freitag wurde die deutsch-spanische Gruppe im Alten Rathaus in Villingen von Oberbürgermeister Rupert Kubon empfangen.

"Ola" – der OB wusste seine Gäste zu begrüßen, fuhr dann aber auf Deutsch fort und stellte fest, dass Deutschland und Spanien im Reich der Habsburger unter Karl V. eine Zeitlang sogar zusammengehörten.

Gerne nehme er sich die Zeit, die vielen Schülergruppen aus vielen Ländern Europas in der Stadt zu begrüßen, denn Austausche dieser Art seien, so Kubon, "wichtig, um Europa zusammenzuführen". Mit Sorge sehe er, dass viele Nationen derzeit ihr eigenes Süppchen zu kochen suchen. "Das wird uns nicht weiterhelfen" und mehr noch, die Bedeutung der Europäer im Verhältnis zur Weltbevölkerung (sieben Prozent) weiter sinken lassen.