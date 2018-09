Villingen-Schwenningen OB-Kandidatin Marina Kloiber-Jung: Eine Frau, vier Rollen

"Ich würde das nicht machen, wenn ich keinen Fahrplan hätte."

Mit dem Vorurteil, eine alleinerziehende Mutter zu sein, die den Belastungen einer Oberbürgermeisterin nicht gewachsen sein könnte, möchte Marina Kloiber-Jung aufräumen. "Dieses Wort ›alleinerziehend‹ trifft auf meine Situation so gar nicht zu", sagt die getrennt und mit ihren beiden Kindern in der Villinger Südstadt lebende OB-Kandidatin. "Ich habe ein Familienmanagement", betont sie. Ihr Noch-Ehemann, bei dem die Kinder wechselnd ebenfalls seien, kümmere sich um den Nachwuchs ebenso, und sie habe eine große Familie. Zudem sei sie nicht mehr alleine, sondern mit einem Partner liiert, der ihr zur Seite stehe – wer das ist, möchte sie im Gespräch jedoch nicht verraten, das habe mit ihrer OB-Kandidatur auch nichts zu tun. "Es geht um eine Bewerbung für eine Arbeit, und ich würde das nie machen, wenn ich keinen Fahrplan hätte, wie ich das ausführen würde." Hinter vorgehaltener Hand werde die Debatte über ihre Situation und die Herausforderungen einer Oberbürgermeisterstelle geführt. Aber, "wenn jemand im Einzelhandel oder in der Pflege arbeitet, fragt man ganz selten, wie es gemanagt wird."

Marina Kloiber-Jung fühlt ihre Grenzen auch im Spagat zwischen Berufstätigkeit, Familie und Wahlkampf aktuell noch lange nicht ausgereizt. "Ich bin ein sehr belastbarer Mensch, bei mir ist die Grenze noch lange nicht erschöpft", sagt sie.

Ihren Jahresurlaub investiere sie gerade zu großen Teilen in den Wahlkampf. Doch Urlaub hin oder her, "ich gehe dann trotzdem ins Büro", sagt sie und zählt auf, was sie an diesem Vormittag bereits erledigt habe – ein bisschen Personalplanung beispielsweise. Mit Vollgas stürzte sie sich nach ihrem Urlaub am Meer in den Wahlkampf. Durch die Ortsteile führte ihr Weg bereits. Und auch für Villingen-Schwenningen habe sie "etwas geplant" – dabei setzt sie aber auf den Überraschungseffekt und möchte sich im Vorfeld nicht in die Karten spicken lassen.

Welche Ziele sie verfolgt, legt sie auf ihrer Homepage ausführlich dar. Wenn sie ihre Top-Drei-Themen nennen müsste? "Soziales – Kinder, Jugend und Senioren, die Verwaltung – die Abarbeitung der Projekte in der Straßensanierung, dem Breitbandausbau und der Schaffung bezahlbarer Wohnräume, und die Ortsteilentwicklung. Man müsse schauen, wie es organisatorisch gelöst werden kann, sie stärker mit ins Boot zu holen." Auch thematisch hat Marina Kloiber-Jung ihren Fahrplan also bereits festgelegt und sie geht auf Nachfrage auch gerne ins Detail – auch wenn sie im Wahlkampf allen voran eines tue: "zuhören!"