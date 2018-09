Villingen-Schwenningen OB-Kandidatin Fridi Miller sieht Anfechtungsgrund

"Das ist einfach absurd", kontert Klinge. "Wer 111 Mal für Spitzenämter in der öffentlichen Verwaltung kandidiert hat, der meint es nicht ernst mit unserer Stadt. Bei der OB-Wahl in wenigen Tagen geht es um wichtige Weichenstellungen für Bildung, Infrastruktur, Verkehr, Wohnen und ein gutes Investitionsklima. Zu diesen Fragen erwarten unsere Bürger zu Recht fundierte politische Angebote. Von Frau Miller lese ich dazu, dass sie mit kreativen Ideen eine wundervolle Fridi-Wohlfühlstadt schaffen will, über die die ganze Welt sprechen wird. Liebe Frau Miller, mit allem gebotenen Respekt: Ein Oberbürgermeisteramt ist kein blumiger Selbstverwirklichungstrip."

Seine Partei habe mit den Kandidaten ins Gespräch kommen wollen, die fortschrittliche Angebote für die Entwicklung von VS machen, erklärt er weiter. Klinge: "Wie jeder private Bürger haben auch Parteien die Wahl, mit wem sie ihre Fragen auf einer internen Veranstaltung diskutieren möchten. Daraus einen Wahlanfechtungsgrund abzuleiten, ist absoluter Unsinn. Ich frage Sie: Welche vermeintlichen Benachteiligungen kommen als nächstes? Regen am Wahltag, abgerissene oder bemalte Plakate? Die Methode Miller ist doch hinreichend bekannt: 11 Mal hat die Dame Wahlen bereits angefochten – dabei nie Erfolg gehabt, aber alles lahmgelegt. Ich finde: Diesen Klamauk hat unsere Stadt nicht verdient."

Um mehr politische Substanz und Ernsthaftigkeit in künftigen Wahlkämpfen zu erreichen, fragt sich der 37-Jährige: "Sollten wir die Messlatte für eine Kandidatur höher legen? Wer ernsthaft mit einem fundierten Wahlprogramm für VS antreten möchte, der erreicht sicher auch mehr als 100 Unterstützerunterschriften. Um es klar zu machen: Dass sich in einer Demokratie jeder politisch engagieren und zur Wahl stellen kann, ist ein hohes Gut. Allerdings sollten wir Politik auch mit der gebotenen Seriosität betreiben."