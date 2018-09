Villingen-Schwenningen OB-Kandidaten warten inden Innenstädten

Villingen-Schwenningen (mp). Gleich zweimal haben die Bürger von Villingen-Schwenningen die Möglichkeit, den Bewerbern um den Posten des Oberbürgermeisters mit ihren Fragen auf den Zahn zu fühlen. Bereits ab 9.30 Uhr erwarten die Kandidaten gemeinsam mit Redakteur Michael Pohl interessierte Gäste am Pavillon des Schwarzwälder Boten beim C&A in der Muslen. Am Rande des Wochenmarktes werden Jörg Röber, Marina-Kloiber Jung, Jürgen Roth, Gaetano Cristilli, Fridi Miller und Jam von der Linde Rede und Antwort stehen. Die sechs Kandidaten werden sich bis zur Mittagszeit den Belangen und Wünschen der Bürger annehmen. Nach einer kurzen Mittagspause bekommen dann auch die Villinger im Rahmen des Herbstfestes die Möglichkeit, sich mit den Bewerbern auszutauschen. Am Stand des Schwarzwälder Boten vor dem Geschäft "Hunkemöller", bietet sich den Kandidaten zwischen 13 und 15 Uhr die zweite Chance an diesem Tag, Wahlkampf zu betreiben und um Wählerstimmen zu werben. Dort werden Interessierte von Kreisredaktionsleiterin Cornelia Spitz empfangen. Auch das Drehen des Glücksrads ist möglich. Beide Anlaufstellen bieten sowohl den Passanten als auch den OB-Kandidaten ausgiebig Gesprächszeit – ob als Diskussion in kleiner Runde oder im Vier-Augen-Gespräch. An den Ständen des Schwarzwälder Boten kommt niemand zu kurz und kann jedem Bewerber die Fragen stellen, die ihm unter den Nägeln brennen.