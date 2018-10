Villingen-Schwenningen OB-Kandidaten treten in die Wahlarena

Auch Tage nach der Wahl ist die politisch interessierte Öffentlichkeit vor Ort indes geschockt über die mit 42,3 Prozent nur geringe Wahlbeteiligung am 7. Oktober. Das geht offenbar auch dem Medienprofessor und Moderator der Schwarzwälder Bote Wahlarena so: "Ich bin gespannt, wer das Rennen macht und wünsche mir vor allem eine deutlich höhere Wahlbeteiligung als beim ersten Wahlgang", sagt Michael Hoyer. "Ich persönlich würde mir ein Wahlergebnis für meinen Favoriten von 75 Prozent (oder mehr) bei einer Wahlbeteiligung von 75 Prozent (oder mehr) wünschen", sagt Hoyer lächelnd. VS schließlich könne mehr, als es in den vergangenen Jahren gezeigt habe: "Wir benötigen für unser Oberzentrum den besten Oberbürgermeister", je eindeutiger das Wahlvotum ausfalle, desto entschiedener könne der künftige Oberbürgermeister in Villingen-Schwenningen agieren.