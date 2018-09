Villingen-Schwenningen OB-Kandidaten auf den Punkt: Jam von der Linde

In Villingen aufgewachsen, lebt der Gastronom und Entertainer heute in Schwenningen. Wobei Jam von der Linde eigentlich Jam Yazici heißt. Oder besser gesagt: hieß. Denn von seinem Künstlernamen will der 47-Jährige nicht mehr lassen. Dieser steht im - fast noch druckfrischen - deutschen Pass des Gastronomen. Und unter diesem Namen führt er auch Wahlkampf. Warum? Unter seinem richtigen Namen kenne ihn ja kaum noch jemand, meint von der Linde.

Ein Wahlkampf-Thema des verheirateten Entertainers: die Jugendarbeit. Da könne die Stadt noch deutlich zulegen, meint von der Linde. Denn wer etwas zu tun habe, sei von der Straße weg - und gerate so erst gar nicht auf die schiefe Bahn. Im Video-Interview mit unserer Onlineredaktion findet Jam von der Linde klare Worte - auch zu den Mafia-Vorwürfen gegen Mitbewerber Jürgen Roth.

Was Roth selbst zu den Vorwürfen meint? Mehr dazu am Mittwoch. Dann steht der Tuninger Bürgermeister im Video-Interview Rede und Antwort.