Villingen-Schwenningen OB hat Sprechstunden

Mit Anliegen aus dem alltäglichen Leben, mit der Bitte um Hilfe in vielerlei Angelegenheiten oder bei Fragen zu kommunalpolitischen Themen suchen Bürger das Gespräch zum Stadtoberhaupt. An elf Terminen wird Kubon Rede und Antwort stehen. Die Termine werden sowohl in den Ortsverwaltungen angeboten als auch in den Bürgerservicezentren der beiden Stadtbezirke. Jede Sprechstunde steht allen Bürgern aus Villingen-Schwenningen offen, so dass auch Bürger aus den Ortschaften in die großen Stadtbezirke eingeladen sind, als auch die Sprechstunden in den Ortsverwaltungen den Bürgern aus den großen Stadtbezirken zur Verfügung stehen.

Die erste Bürgersprechstunde mit dem Oberbürgermeister findet am Donnerstag, 11. Januar, 16.30 bis 18 Uhr, im Bürgerservicezentrum in Villingen (Rathausgasse 1), statt. Fragen können an die E-Mail-Adresse ob@villingen-schwenningen.de gesendet werden.