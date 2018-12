Villingen-Schwenningen. Nach einer musikalischen Begrüßung durch die Musikakademie VS und Ersten Bürgermeister Detlev Bührer, diskutieren Bekannte und Wegbegleiter in lockerer Runde über das Wirken des scheidenden Stadtoberhaupts. Auch auf ein unterhaltsames Kabarett-Stück können sich die Gäste freuen. Bevor es zum Stehempfang geht, richtet Kubon seine Abschiedsworte an die Besucher. Anmeldungen zur OB-Verabschiedung sind unter Telefon 07721/820 (Montag bis Donnerstag 8 bis 16 Uhr, Freitag 8 bis 12 Uhr) oder per E-Mail an hp@villingen-schwenningen.de bis Freitag, 14. Dezember, 12 Uhr, unter Angabe des vollständigen Namens, Adresse, Telefonnummer und der Anzahl (maximal zwei Personen) möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.