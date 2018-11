Villingen-Schwenningen Nur ein Viertel erwartet bessere Umsätze für 2019

"Die Konjunktur ist nach fast allen Statistiken in diesem Jahr erneut stark gelaufen", so die positive Botschaft. Allerdings, so fügte der Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes hinzu, seien die Erwartungen der Mitgliedsbetriebe für das kommende Jahr deutlich negativer. Nur noch ein geringer Anteil der Unternehmen erwarte eine bessere oder erheblich bessere Auftragslage, während ein "nicht unerheblicher Anteil" mit schwächeren oder erheblich schwächeren Aufträgen rechne. Dazu passe das Bild bei den Umsatzerwartungen: Nur ein Viertel der Mitgliedsbetriebe erwartet 2019 bessere oder erheblich bessere Umsätze. Etwa genauso viele sähen für das kommende Jahr "etwas oder erheblich schwächere Umsätze".

Sehr unzufrieden ist Ralph Wurster mit der Bundesregierung, die "von einer Koalitionskrise zur nächsten" taumele, statt angesichts der Euro-Krise alles daran zu setzen, den heimischen Wirtschaftsstandort wetterfest zu machen. Gleichzeitig zweifelte Wurster daran, dass Angelas Merkels Rückzug vom CDU-Bundesvorsitz Besserung bringen werde: "Grundproblem ist doch, dass die politische Ausrichtung der Regierungsarbeit nicht stimmt."

Das Programm der Großen Koalition lese sich so, "als wäre es zu großen Teilen von Sozialpolitikern gemacht", kritisierte Wurster. "Statt auf wachstumsfördernde Investitionen zu setzen, geht es in erster Linie nur um Umverteilung", sagte er. Auch die von der Großen Koalition geplante Einschränkung der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverhältnissen, wäre, so Wurster bei seinem Vortrag, den auch Vertreter der Gewerkschaft IG Metall hörten, "ein schwerer Schlag für unsere Unternehmen."