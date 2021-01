Villingen-Schwenningen Nun steht die Nähmaschine still

Wenige Tage vor seinem 89. Geburtstag hieß es Abschied nehmen – Abschied von einem langjährigen Mitglied der Narrenzunft Schwenningen, Abschied von einem Ehrenrat und Abschied vom Mann der Häser. Denn Max Glass fertigte in mehr als 60 Jahren hunderte Häser. Im Jahr 2015 sagte Glass gegenüber dem Schwarzwälder Boten: "Ich wollte eigentlich schon zu meinem 80. Geburtstag aufhören mit der Häsmacherei. Nun bin ich 83 Jahre alt und immer noch am Nähen." Der Beginn der Näh-Ära Glass liegt im Jahr 1952. Damals hat er sich seinen ersten Weißnarr gekauft und gemerkt, dass es nur 22 Hansel in der Schwenninger Zunft gab. Davon angestochen und ganz nach dem Motto "Probieren wir’s mal", begann er mit der Häsnäherei und fertigte 1954 schon zehn Hansel. Ihnen sollten noch unzählige weitere folgen.

Die Narrenzunft Schwenningen schreibt über Max Glass: "Er gehörte zu den Zunftmitgliedern, die in den letzten fast 70 Jahren den Hansel immer weiter perfektionierten. Weiterhin brachte er seine Ideen für das Moosmulle-Häs ein und der entwarf das erste Kostüm der Ratsfrauen. Max Glass, der sämtliche Ehrenzeichen der Vereinigung Schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte erhalten hat, ließ es sich nicht nehmen, bis ins hohe Alter bei den Hauptversammlungen und den Herbstarbeitstagungen dabei zu sein. Auch besuchte er mit den Delegationen der Narrenzunft stets die Narrenempfänge im Basler-Hof in Freiburg oder in Stuttgart bei der Landesregierung. Auch beim Bau des Narrenschopfes in Bad Dürrheim war der Schwenninger aktiv dabei." Die Gedanken der Zunft sind in diesen Tagen auch bei seiner Ehefrau Marie, mit der über 60 Jahre glücklich verheiratet war.