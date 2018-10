Villingen-Schwenningen Null Bock auf junge Mitbestimmung in VS?

Villingen-Schwenningen. Das Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport ist davon überzeugt: "Der Jugendgemeinderat startet zwar mit einer geringen Mitgliederzahl, jedoch nicht mit geringerer Motivation in eine neue Amtszeit." Dennoch: Um den Fortbestand des Jugendgemeinderats zu sichern, führt offenbar kein Weg an einem drastischen Einschnitt vorbei. Anstatt der bislang 20 Jugendgemeinderäte soll es in Zukunft nur noch zehn geben.

Man hatte die Bewerbungsfrist schon verlängert, nachdem das Interesse der Jugendlichen zu gering gewesen war, im Jugendgemeinderat mitzumischen. Doch auch nach Verlängerung der Bewerbungsfrist sieht es mager aus: Nur 17 Jugendliche bewerben sich für den Gemeinderat. Hielte man an den 20 Sitzen fest, wäre dies folglich das Todesurteil für das Jugendgremium – es könnten nicht einmal alle Plätze besetzt werden und bei weniger Kandidaten als Plätzen würde das demokratische Prinzip einer Wahl ad absurdum geführt.

Doch so weit soll es nicht kommen. Am heutigen Mittwoch soll der erwachsene Gemeinderat über eine Satzungsänderung entscheiden, die das Gremium auf die Hälfte verkleinern würde.