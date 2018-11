Villingen-Schwenningen Notfallsanitäter ist eine Berufung

"Nach dem Abitur wollte ich einen Beruf erlernen, in dem ich etwas Gutes und Sinnvolles tun kann, der nie langweilig wird und bei dem jeder Tag anders ist. Einen Beruf hinter dem Schreibtisch, an dem ich morgens schon weiß, was mich erwartet, hätte ich mir nicht vorstellen können", so Lisa Klingele auf die Frage, warum sie sich ausgerechnet für diesen Beruf entschieden hat. Die Ausbildung zum Notfallsanitäter ist die höchste Stufe der nichtärztlichen Ausbildung im Rettungsdienst und ersetzt die bisher zweijährige Ausbildung zum Rettungsassistent. Der Beruf des Notfallsanitäters gilt als Berufung.

Neben einem fundierten medizinischen Wissen benötigt er ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen und innerer Hilfsbereitschaft. Im Notfall muss mit Bedacht gehandelt werden, um Gefahren für den Menschen in Not abzuwenden.

Die DRK Rettungsdienst Schwarzwald-Baar gGmbH bildet seit 2014 jedes Jahr mindestens vier Notfallsanitäter aus. Die eigene Ausbildung junger Fachkräfte ist laut Geschäftsführer Winfried Baumann elementarer Bestandteil der Personalstrategie der DRK Rettungsdienst Schwarzwald-Baar gGmbH. Die Ausbildung zum Notfallsanitäter dauert insgesamt drei Jahre und schließt mit einer staatlich anerkannten Prüfung ab.