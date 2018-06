Villingen-Schwenningen. Im Hallenbad in Villingen war am Montag gegen 14 Uhr ein 16-jähriger Schüler nach dem Schwimmuntericht plötzlich untergegangen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 16-Jährige habe sich mit anderen Schülern der Carl-Orff-Schule nach dem Unterricht noch im kleinen Becken des Bades befunden. "Plötzlich sackte er ohne äußere Einflüsse zusammen und trieb kurzzeitig, das Gesicht nach unten gerichtet, im Wasser", informiert die Polizei weiter. Der Schüler sei sofort aus dem Wasser gezogen und bis zum Eintreffen der verständigten Rettungskräfte reanimiert worden. Nach erfolgreicher Notfallbehandlung kam er per Rettungswagen ins Schwarzwald-Baar-Klinikum.