Villingen-Schwenningen Notarzt rettet Drogenkonsumenten

Zuletzt zwei Drogentote in Schwenningen

Wie Polizeisprecher Dieter Popp auf Anfrage des Schwarzwälder Boten bestätigte, hatte der Mann nach einem Drogenkonsum ärztliche Hilfe benötigt. Zum Zustand des Mannes konnte die Polizei allerdings keine Auskunft geben. Zuletzt hatten der Fund von zwei Drogentoten in den vergangenen zwei Monaten - zunächst in einem Gebüsch am Marktplatz und dann in einem Mehrfamilienhaus in Schwenningen - für Aufsehen gesorgt.