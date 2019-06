Villingen-Schwenningen Rietstraße soll ein Baustellenfest bekommen

Susanne Orlowski von der städtischen Wirtschaftsförderung (WTVS) stellte ein Baustellenmaskottchen vor, das jeder für seine Werbung nutzen könne. Beim Umbau des Schwenninger Marktplatzes hätten die Anlieger ebenfalls in mehreren Gemeinschaftsaktionen für sich geworben. In einer gemeinsamen Runde entwickelten die Teilnehmer zahlreiche Ideen, wie sie während der Bauarbeiten besser auf sich aufmerksam machen können und welche Werbung dafür gemacht werden soll. Bedingung für beides: es müssen die Betriebe selbst leisten können und es muss bezahlbar sein.

Zahlreiche Vorschläge kamen so zusammen, beispielsweise ein Baggerfahren für Kinder, eine Modenschau in Gummistiefeln, die Wahl des Bauarbeiters des Monats oder die Ausstellung von Motocrossmaschinen im Baustellendreck. Bei einer Bewertung durch die Teilnehmer ging das Baustellenfest als Favorit hervor.

WTVS-Geschäftsführerin Beate Behrens gelang innerhalb kurzer Zeit eine Einigung mit den anwesenden Händlern und Gastronomen auf einen Festtermin. Am 3. August sollen die Villinger in der Rietstraße ein erstes Baustellenfest erleben.

Am kommenden Mittwoch, 27. Juni, findet ab 17 Uhr die Besprechung zum "Baustellenfest am 3. August" statt. Alle Gewerbetreibenden der Rietstraße sind dazu in die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg eingeladen. Anmeldungen nimmt Lena Häsler von der IHK per E-Mail: haesler@vs.ihk.de entgegen.