Villingen-Schwenningen Norma-Räuber weiter flüchtig

VS-Schwenningen - Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg veröffentlichte am Mittwoch für das Polizeipräsidium Konstanz eine Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern des Tatverdächtigen, der am Freitag, 17. April, gegen 10 Uhr in der Filiale des Norma-Lebensmittelmarktes in der Harzerstraße in Schwenningen einen Mitarbeiter des Geschäftes in Raubabsicht mit einem Messer bedrohte.