Villingen-Schwenningen Noch Termine frei für "Ritt auf Rasierklinge"

Villingen-Schwenningen. Die Texte sind geschrieben. Die beiden Protagonisten Thomas Moser aus Villingen und Michael Schopfer aus Schwenningen stecken seit Wochen in der Probearbeit. Damit steht dem verbalen Gefecht nichts mehr im weg. Für die Termine am 29., 30. Dezember und 20. Januar im Cafe Häring in Schwenningen sowie für die Termine am 12. und 13. Januar im Villinger Ratskeller gibt es nur noch wenige Restkarten. Weitere Termine finden statt am 4., 5., 27. Januar und 3. Februar im Villinger Ratskeller sowie am 26. Januar im Cafe Häring in Schwenningen. Karten sind erhältlich beim Reinigungszentrum Heinzmann in Villingen, Niedere Straße 53, Telefon 07721/2 53 86 oder beim Blumenhaus Schopfer in Schwenningen, Schützenstraße 28, Telefon 07720/58 25, th.moser@gmx.de.