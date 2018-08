Villingen-Schwenningen Noch Plätze frei für Ausbildung bei Baufirmen

Schwarzwald-Baar-Kreis. In ganz Baden-Württemberg zählt die Branche 3772 freie Azubi-Stellen. Darauf hat die IG Bauen-Agrar-Umwelt hingewiesen. Die IG Bau beruft sich hierbei auf neueste Zahlen der Arbeitsagentur. "Schul­­abgänger haben jetzt noch die Chance, kurzfristig einen Platz zu bekommen. Sei schlau, geh’ zum Bau – das gilt heute genauso wie früher", sagt Lukas Oßwald von der IG Bau Südbaden mit Blick auf die Bezahlung und Karrierechancen in der Branche. Nach einer Untersuchung des Bundesinstituts für Berufsbildung zählen Bau-Azubis zu den Bestverdienern unter allen Auszubildenden. In diesem Jahr kam noch einmal ein monatliches Plus von 65 Euro dazu. So startet ein angehender Maurer oder Betonbauer nun mit 850 Euro pro Monat ins erste Lehrjahr. Im dritten Jahr sind es bereits 1475 Euro. "Nach der Ausbildung können Gesellen eine lange Karriereleiter hinaufklettern", sagt Gewerkschafter Oßwald. Der Fachkräftebedarf dürfte bei den heimischen Baufirmen in den nächsten Jahren weiter wachsen, schätzt Oßwald.