Villingen-Schwenningen Noch können sich Kandidaten melden

Neugier und die Motivation, im Sinne der Jugend etwas zu bewegen, das hält auch Julia Mayer für ausreichend. Und bewegt hat der Jugendgemeinderat schon einiges. Ein fertig ausgearbeiteter Mobilitätsplan liege bereit, sagt der Vorsitzende Sören Pfundstein, die Übergabe an den Oberbürgermeister stehe noch an. Mittel in Höhe von 250 000 Euro hat der "große" Gemeinderat für die Planung eines Skaterparks am neuen Jugend- und Kulturzentrum im Zentralbereich bereits in den Haushalt eingestellt.