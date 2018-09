Ja ist denn schon wieder Weihnachten? Der Rotary-Club Villingen-Schwenningen startete am Samstag beim Herbstfest in Villingen in der Tat mit seiner Nikolauslotterie. Präsident Florian Haas (links) und Tobias Kühn nutzen die Stadt voller Menschen für den Verkauf der ersten Fünf-Euro-Lose. Wie schon im vergangenen Jahr fließt der Erlös des Losverkaufes in den Bau einer neuen Jugendverkehrsschule. "Wir haben so attraktive Preise wie noch nie", schwärmt Past-Präsidentin Margot Haas – sogar dieser Kleinwagen Ford KA Plus ist zu gewinnen. Der offizielle Beginn der Nikolauslotterie ist eine Varieté-Gala am Freitag, 23. November, im Bad Dürrheimer Kurhaus. Kartenvorverkauf und Informationen zum Losverkauf unter rotary-vs@vs-stb.de. Foto: Heinig