Villingen-Schwenningen "Nikolaus to go" in schweren Zeiten

Die Pächterin hat sich deshalb zusammen mit ihrer Kollegin Jenny Faber überlegt, wie Kinderaugen an jenem Tag trotzdem zum Leuchten gebracht werden könnten – und spontan die Aktion "Nikolaus to go" ins Leben gerufen. So werden die beiden am kommenden Sonntag von 14 bis 16 Uhr am Boulevard-Café kostenlos eine Nikolaus-Tüte an Kinder reichen und einen Kinderpunsch ausgeben. Entsprechende Genehmigungen seien bereits erteilt worden – in diesem Zusammenhang seien jedoch einige Dinge zu beachten, wie Weiss mitteilt.

So sollte an jenem Tag das Kind nur mit jeweils einem Elternteil erscheinen. Entsprechende Absperrungen werden aufgebaut, um die Abgabe über ein kleines Fenster zu ermöglichen. Eine weitere Mitarbeiterin steht dabei parat, um die Besucherströme zu lenken und auch nicht erlaubte Grüppchenbildungen zu verhindern. "Wir wollen, dass alle Vorschriften eingehalten werden", so die Pächterin. Dazu zähle auch, Abstand zu halten sowie einen Mund- und Nasenschutz zu tragen.

Die Resonanz auf die Aktion sei derweil überwältigend. Ein Getränkehändler aus Marbach meldete sich spontan, um 20 Liter Kinderpunsch zu spenden – in den sozialen Netzwerken loben viele Gäste und Bürger die Aktion. Das Team ist sich deshalb sicher, dass am Sonntag sicherlich einige Kinder glücklich gemacht werden können.

Schwierige Situation

Und wie gestaltet sich die derzeitige Situation für das Boulevard-Café? "Schwierig – wie für alle anderen leider auch", so Weiss. Nach der Übernahme im August habe sie zwar tolle Monate gehabt, derzeit rechne sie aber damit, dass der Lockdown noch länger anhalten wird.

Viele Gäste würden fragen, wie und ob es bei ihnen weiter geht. "Auch wenn wir bis März schließen müssen, wollen wir auf alle Fälle wieder öffnen", so die Pächterin. Die Zeit bis dahin will sie gemeinsam mit ihren Team nutzen, um die ein oder andere Umgestaltung vorzunehmen.

Gemeinsam, so ist Weiss überzeugt, könne man diese schwierige Situation aber meistern – auch das soll die Aktion am Sonntag deutlich machen.