Villingen-Schwenningen Nikolaus-Lotterie kommt sozialen Projekten zugute

Für die Loskäufer bieten sich seit jeher gute Gewinnchancen. Das ist auch in diesem Jahr nicht anders: Wer für fünf Euro ein Los kauft, kann attraktive Preise gewinnen wie Hubschrauberrundflüge, Ballonfahrten, Wochenendfahrten in attraktiven Autos und eine lange Reihe wertvoller Einkaufs-, Erlebnis- und Restaurantgutscheine. Der Clou in diesem Jahr ist allerdings der Hauptpreis: ein nagelneuer Ford Ka Plus. "Wir sind ungeheuer stolz darauf, dass wir in diesem Jahr unter den Teilnehmern der Lotterie ein Auto verlosen können", sagt Florian Haas, der amtierende Clubpräsident. "Das gab es bislang noch nie und ist weithin einmalig." Die Rotarier stellen diesen Hauptpreis im Wert von 13 000 Euro in Zusammenarbeit mit dem Ford Autohaus zu Verfügung.

Hinter der Veranstaltung stehen auch in diesem Jahr wieder eine ganze Reihe anderer Sponsoren, die das groß angelegte soziale Projekt überhaupt erst ermöglichen. Ihre Logos kleben auf dem silberfarbenen Hauptpreis, den die engagierten Mitglieder des Rotary Clubs in den nächsten Wochen bei verschiedenen Gelegenheiten in der Öffentlichkeit präsentieren. Dabei verkaufen sie stets die Nikolaus-Lose, die auch übers Internet und per E-Mail bestellt werden können.

Mit den Erlösen aus ihren Sozialprojekten unterstützen die Mitglieder des Serviceclubs vor allem Einrichtungen und soziale Initiativen, ebenso wie in einzelnen Fällen Menschen in Not. "In diesem Jahr fördern wir eine neue Jugendverkehrsschule, die am Klosterhof gebaut werden soll", sagt der Präsident. "Dieses Projekt ist für diese Stadt und ihre Kinder sehr wichtig." Auf dem Platz trainieren sämtliche Viertklässler aus Stadt und Region Verkehrssicherheit, und bald womöglich auch Senioren mit Pedelecs. So ist zumindest der Plan.