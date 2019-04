Villingen-Schwenningen Nightgroove: Heute gibt’s eine Party hoch 22

Villingen-Schwenningen - Der Countdown läuft – am heutigen Samstag um 19 Uhr startet der Nightgroove in Villingen. Für Nachtschwärmer heißt das vor allem eines: "Eine Stadt, eine Nacht und überall Livemusik." Das große Villinger Musik- und Kneipenfestival hat sich längst zu einem Publikumsliebling gemausert. Und das aus gutem Grund: Der Veranstalter Michael Barkhausen hat gemeinsam mit dem Lions-Club Villingen-Schwenningen Mitte und einer Vielzahl an Partnern und Sponsoren ein großes Paket geschnürt. In 22 Locations spielt ab 19 Uhr die Musik: Apéro, Café am Riettor, Café im Glunkenhaus, Dormero Hotel, Down Under, El Greco, Fürstenberg’s Irish Pub, Gasthaus Löwen, Gasthaus Ott, Gonzo, Jazz-Club Villingen, Joes Pilsbar, Johanneskirche, Kapuzinerhof, MP-Club, Münsterzentrum, Rebstock, S’Hüttle, Schlössle, Vendetta Club, Volksbank und Zuma.