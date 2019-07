Villingen-Schwenningen Nightgroove bringt 14.000 Euro an Spenden ein

Neben dem Schwarzwälder Boten als Medienpartner waren unter anderem die Hauptsponsoren ahg Villingen-Schwenningen, Fürstenberg, XXXLutz und die Volksbank Schwarzwald-Baar-Hegau mit an Bord. Organisiert wurde es von Nightgroove-Veranstalter Michael Barkhausen.

Bei der Übergabe in der Rehabilitationsklinik mit Sponsoren und Vertretern des Lions Club Villingen-Schwenningen Mitte gab es deshalb nur strahlende Gesichter. "Das war ein spektakuläres Ereignis", so Präsidentin Heimke Kastner des Lions Club, von dem die Initiative für den Nightgroove hervor ging.

Sie nutzte die Gelegenheit, um sich bei den zahlreichen Mitstreitern und Helfern zu bedanken – nur so sei es möglich gewesen, ein solches Event erfolgreich zu stemmen. Diverse Spenden sowie die Einnahmen aus der Bewirtung (unter anderem der Nachwuchsorganisation Leos), des Food Trucks der Chuchis und des Getränkeverkaufs im Atrium der Volksbank hätte 12 000 Euro eingebracht, die Kastner an Stephan Maier, Geschäftsführer der Katharinenhöhe, sowie Verwaltungsleiterin Ilona Kollum per Scheck übergeben konnte.