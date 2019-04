Villingen-Schwenningen Nightgroove befindet sich in den Startlöchern

Ins Leben gerufen hat das Festival der Lions Förderverein Villingen-Schwenningen Mitte, organisiert wird es von Veranstalter Michael Barkhausen. Die Idee dahinter: In 23 verschiedenen Lokalitäten – verteilt auf die gesamte Villinger Innenstadt – treten 23 unterschiedliche Livebands auf.

Neben dem Unterhaltungswert liegt den Veranstaltern aber auch der gute Zweck der Veranstaltung am Herzen. Der Erlös der Bewirtung geht an die Katharinenhöhe für krebs- und herzkranke Kinder und Jugendliche.

Wer mitgrooven möchte, kann sich die Eintrittsbändel für 13 Euro im Vorverkauf sichern (in allen teilnehmenden Lokalen, bei der Volksbank Schwarzwald-Baar-Hegau, beim Schwarzwälder Boten in Villingen, bei den Tourist-Infos in VS, beim E-Center Culinara, bei allen Krachenfels-Filialen oder bei der AHG). Für 16 Euro sind Eintrittskarten an der Abendkasse erhältlich. Diese gelten auch als Fahrkarten für den VS-Bus zwischen Villingen und Schwenningen.