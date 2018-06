Villingen-Schwenningen "Niemand ist bereit, uns Politik zu erklären"

Schwarzwald-Baar-Kreis. Sie hat mit einem Brief an die Abgeordneten des Landtags von Baden-Württemberg den ersten Preis gewonnen. Katharina Hattler beschwert sich in dem Brief, dass die Politiker nicht die richtigen Worte für die Jugend finden, dass sich niemand darum kümmere, ihr die Politik zu erklären.

"Vielleicht sind wir noch in zweiter Reihe interessant, wenn es um Kita und Schule geht", findet die Weilersbacherin, die die Zinzendorfschulen in Königsfeld besucht.

Was versteht sie nicht? Thorsten Frei und Karl Rombach sind bestürzt. Geht es um die Pressemitteilungen der beiden Politiker? Das liege an den Medien, meint Frei. Doch es stellt sich heraus, dass Katharina Hattler die Bundeskanzlerin manchmal nicht versteht. "Und die Kanzler auch nicht", fügt sie leise hinzu". Karl Rombach lächelt und meint beruhigend, dass auch andere Leute die Kanzlerin manchmal nicht verstünden. "Was mich stört, ist, wie es in der Politik zugeht", sagt die Preisträgerin: "Niemand ist bereit, uns die Politik zu erklären. Zum Beispiel aktuelle Themen wie die Flüchtlingspolitik. Ich habe genug davon, ignoriert zu werden", erklärt die 14-Jährige, die ihren offenen Brief im vergangenen Jahr schrieb. "Gestalten Sie Nachrichten und Statements so, dass sie verstanden werden. Nehmen Sie die gesamte Bevölkerung mit, seien Sie offen, verstecken Sie Tatsachen nicht hinter leeren Aussagen." Das hat sie in ihrem preisgekrönten Brief den Abgeordneten nahegelegt.