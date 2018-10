In der Niederwiesenstraße haben die Vorbereitungen für die Sanierung begonnen. Am Montag wurde die Stadteinfahrt aus Richtung Rietheim ab dem Farben Demmler bis zur Einmündung Rietheimer Straße auf 250 Metern zur Einbahnstraße umfunktioniert. Der Verkehr aus Richtung der Innenstadt wird deshalb über die Rietheimer Straße und Kutmühleweg umgeleitet. Zwischen der Warenbachbrücke und dem Ortsende erhält die Fahrbahn einen neuen Asphaltbelag. Zwischen dem Kuthmühleweg und dem Abzweig zur Kompostanlage wird der fehlende Gehweg hergestellt. Die Arbeiten dauern bis Oktober 2019 und werden in zwei Abschnitte unterteilt. Foto: Eich