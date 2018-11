VS-Villingen. In der Villinger Niederwiesenstraße gehen die Arbeiten zur Sanierung des Fahrbahnbelages im ersten Bauabschnitt zügig voran, teilt die Stadtverwaltung mit. Für den Einbau des zweilagigen Asphaltbelages (Tragschicht und Decke) wird die Niederwiesenstraße zwischen dem Unteren Dammweg und der Rietheimer Straße von Donnerstag, 15., bis Samstagmorgen, 17. November, voll gesperrt. Der Verkehr wird in beiden Richtungen über den Kuthmühleweg und die Rietheimer Straße umgeleitet. Alle Grundstückszufahrten sind für diesen Zeitraum ebenfalls gesperrt. Der Fußgängerverkehr und die Erreichbarkeit der Hauseingänge ist auf jeden Fall gewährleistet, erklärt die Stadt. Am Samstagmorgen wird die Fahrbahn in beide Richtungen für den Verkehr wieder freigegeben. Das Aufbringen der Fahrbahnmarkierungen, das Fasen der Bordsteine und die Herstellung des taktilen Leitsystems bei den Bushaltestellen beginnt am Montag, 19. November. "Die Baumaßnahme kann somit bis Ende November fertiggestellt werden", informiert die Verwaltung.