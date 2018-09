Im letzten Abschnitt wird die Einbahnstraße durch die Baustelle umgekehrt, und die Umleitung stadteinwärts erfolgt über den Unteren Dammweg.

Die Baumaßnahme wird in zwei Bauabschnitte aufgeteilt. In den nächsten Wochen wird der Bereich zwischen der Warenbachbrücke bis etwa auf Höhe Niederwiesenstraße 11 hergestellt. Die weitere Sanierung bis zum Ortsende wird 2019 ausgeführt, diese Arbeiten werden in den Abschnitt 2.1 bis zur Einmündung Rietheimer Straße und in Abschnitt 2.2 bis Ortsende aufgeteilt. Als Fertigstellungstermin für die Gesamtmaßnahme ist Ende Oktober 2019 vorgesehen.

"Der Fußgängerverkehr ist in allen Bauabschnitten jederzeit möglich", informiert die Stadt abschließend.