Villingen-Schwenningen Nicht nur Käse bei der Bürgerwehr

Warum man zusammengekommen ist, daran erinnerte der Kommandant der Infanterie Manfred Krümmer, der den Anwesenden den Schriftwechsel aus dem Jahr 1812 zwischen Stadt und Bezirksamt verlas. Der Rat der Stadt Villingen wollte zur Aufmunterung und für den treuen Dienst der geleistet wurde, einmal jährlich eine nahrhafte Belohnung zukommen zu lassen. Außerdem bekam die Bürgerwehr 30 Gulden pro Jahr, damit sie ihr Pulver trocken und ihre Waffen in Schuss halten. So kompliziert sei es heute nicht mehr, erklärte der gut gelaunte Oberbürgermeister Rupert Kubon, dass der Gemeinderat wegen 30 Gulden die staatliche Rechtsaufsicht fragen müsse. Das begleiche er ja aus der Portokasse, meinte der Vorsitzende der Bürgerwehr und Trachtengruppe Karlheinz Schwert, es sei ja genug Geld da. Die städtische Portokasse hätte Karlheinz Schwert schon mal gerne verwaltet, gab er zu. Da jedoch war Kubon skeptisch, ob dies klappen könne, wenn er in seiner "Kluft" in Schwenningen Wahlkampf mache. Im Gegenzug schlug Kubon den neuen Zunftmeister Anselm Säger vor, der habe quasi das Leben noch vor sich. Da kam aber Widerspruch seitens der Narro-Zunft: "Der hat bei uns erst angefangen, den brauchen wir noch zehn Jahre." Zunftmeister und OB in Personalunion, das würde eine besonders lustige Schlüsselübergabe werden, sah es Anselm Säger.

Der Vorsitzende der Bürgerwehr und Trachtengruppe Karlheinz Schwert bedankte sich bei der Stadt für die große Unterstützung bei der Ausrichtung des Landestreffens der Badisch-Hessischen Bürgerwehren im Rahmen des Stadtjubiläums, das ein voller Erfolg war. Ein unvergessliches Erlebnis war die Teilnahme an den Napoleon-Festlichkeiten in Schloss Malmaison bei Parin, bei dem die Stadtmusik Villingen den Großen Zapfenstreich ausrichtete. Als Gäste beim Käsvesper wurde eine Delegation der Bürgerwehr Hüfingen begrüßt.