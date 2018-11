Villingen-Schwenningen Nicht nur in Gedanken bei den so gebeutelten Savonesern

An diesem Dienstag plane Oberbürgermeister Kubon ein Telefonat mit seiner Amtskollegin Ilaria Caprioglio. Dabei, ergänzt Kammerer, werde es um mögliche Hilfen für die Partnerstadt gehen, mit der sich VS vor 30 Jahren verbandelt hat. Was für Hilfen möglich wären, darüber möchte die Pressesprecherin nicht spekulieren. "Morgen werden wir eventuell mehr wissen." Das letzte Mal in einer ähnlich dramatischen Lage aktiv wurde die Doppeltstadt nach dem Hochwasser in Zittau vor acht Jahren. Damals wurde über die Stadt ein Spendenkonto eingerichtet.