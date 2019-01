Villingen-Schwenningen Nicht nur das beste Argument zählt

VS-Villingen. Im Jugend-debattiert-Schulentscheid des Gymnasiums am Hoptbühl (GaH) traten 24 Schüler in zwei Runden gegeneinander an, um über Tempolimits, Schuluniformen oder G 8/G 9 zu diskutieren. Im Wettbewerb traten in der Oberstufe 16 Schüler an, in der Mittelstufe acht.

Thomas Weidle vorn

Überzeugt werden musste nicht nur das Publikum, sondern auch eine Jury, die aus Schülern und Lehrern bestand. Am besten gelang dies in der Oberstufe Thomas Weidle. Der politikinteressierte Jugendliche, der gerade auch eine schulinterne Ausstellung zum Holocaust-Gedenktag auf die Beine gestellt hat, fand die überzeugendsten Argumente und konnte diese am besten vortragen.