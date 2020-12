Villingen-Schwenningen Nicht jeder bekommt eine FFP2-Maske

Seit vergangenem Donnerstag hatten sich die Pläne der Landesregierung verdichtet, am Freitag erfuhr sie, wie viel Geld ihr für die Beschaffung von FFP2-Masken zur Verfügung steht. Im gleichen Moment waren die ersten 1000 Masken schon bestellt. Nach einer Nachjustierung des Auslieferungskonzeptes konnte die Apothekerin weitere 4000 ordern, die für den Dezember reichen müssen.

Am Montagabend erhielt sie die Vordrucke für die Selbstauskunft. Parallel dazu entstand die eigene Strategie, wie die Masken schnell, unbürokratisch und coronasicher auszugeben sind. Die Maskenabholer füllten die Zettel vor der Ladentür aus, durch das Notdienst-Fensterchen erfolgte die Ausgabe, während die "normalen" Kunden die Apotheke im Sicherheitsabstand, wie zuletzt gewohnt, betraten. Silvia Wilhelm kam am Dienstag immer wieder vor die Tür, um persönlich über das Vorgehen zu informieren, Fragen zu beantworten und Tipps zu geben. Ähnlich handhabten es wohl alle Kollegen von Silvia Wilhelm. Wie genau, das war am Mittwoch nicht in Erfahrung zu bringen. "Keine Zeit", lautete dazu die oft gehörte Antwort am Telefon.

Dass die Apotheken FFP2-Masken vorhalten, hatte sich am Tag zuvor herumgesprochen und die Nachfrage wuchs dadurch rasant.

Zu erklären ist damit und angesichts der derzeit begrenzten noch Mengen sicherlich die Zurückhaltung mancher Apotheken bei der Ausgabe an ihnen unbekannte Menschen.

Den Schwarzwälder Boten erreichte dazu eine Beschwerde von Annette Kieper aus Villingen. "Ich war heute Morgen in VS-Villingen unterwegs, um mir in einer Apotheke die versprochenen Schutzmasken abzuholen. Nachdem ich mich dreimal brav in die Warteschlange gestellt habe und dann an der Reihe war, wurde mir (…) unverhohlen mitgeteilt, dass ich als Nichtkunde keine bekommen werde. Erst würden die Stammkunden versorgt".

In der Apotheken-Umschau vom September stand zu lesen, dass die FFP2-Maske primär dem Eigenschutz diene und dadurch effektiver als Alltagmasken aus Vlies oder Stoff sei. Entsprechend einer europaweit geltenden DIN-Norm müssen sie 95 Prozent von Aerosolpartikeln bis zu einer Größe von 0,6 Mikrometern abfiltern. Elektrostatische Kräfte auf der Maskenoberfläche sorgen für die zusätzliche Filterleistung. Doch Vorsicht: Feuchtigkeit – durch Atmung oder gar Waschen - setzt diese deutlich herab. Deshalb lautet der Rat aus der Villinger Haslachapotheke: "Nach in Summe sechs Tragestunden sollte die FFP2-Maske entsorgt werden". Auf Ratschläge wie Mikrowelle oder Lüften sollte sich niemand verlassen.