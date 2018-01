Villingen-Schwenningen Neunte Mahnwache gedenkt am Sonntag Pfarrer Richard Schäfer

Der württembergische evangelische Pfarrer Richard Wilhelm Schäfer wurde am 24. Oktober 1889 in Baiereck nahe Schorndorf geboren. Er wuchs in Tumlingen im Schwarzwald und in Ottendorf auf, Orte, in denen sein Vater ebenfalls als evangelischer Pfarrer wirkte. Nach Besuch der Lateinschule und den Seminaren in Maulbronn und Blaubeuren nahm er in Tübingen das Theologiestudium auf. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs wurde er als Soldat eingezogen, aber schon im Oktober 1914 so schwer verwundet, dass sein rechtes Bein am Oberschenkel amputiert werden musste. Von Mai 1919 bis Juli 1920 war er als Professoratsvertreter am Lehrerseminar in Nürnberg tätig. Ein Bruder Schäfers fiel im Ersten Weltkrieg in Polen. Ein weiterer verstarb 1922 nach einer Gasvergiftung.