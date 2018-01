Villingen-Schwenningen Neujahrsnacht: Traktor ausgebrannt

Villingen-Schwenningen. Etwa 27 000 Euro Sachschaden sei an einem Traktor in Villingen entstanden, teilt die Polizei mit. Die auf einem Parkplatz in der Wieselsbergstraße abgestellte Zugmaschine brannte gegen 1.25 Uhr. Die Brandursache sei noch nicht abschließend geklärt.

Durch das unachtsame Entsorgen von abgebrannten Feuerwerkskörpern seien in Schwenningen, Bad Dürrheim, Tuningen, St. Georgen und Schönwald jeweils Mülltonnen in Brand geraten, informiert die Polizei. Auch die Schwenninger Feuerwehr spricht von Kleinbränden durch Feuerwerk.