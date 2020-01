Villingen-Schwenningen Neujahrsbaby Nick ist gesund

Zum Vergleich: 2017 waren es noch 2382 Kinder, davon 46 Zwillinge und einmal Drillinge, 2018 zählte man 2517 Kinder, 55 Zwillinge und wiederum einmal Drillinge. Das Schwarzwald-Baar-Klinikum gehört mit diesen Zahlen zu den knapp zehn Krankenhäusern in Baden-Württemberg, in denen in einem Jahr mehr als 2000 Kinder auf die Welt kommen.

Neujahrsbaby ist gesund

Svenja und Kevin Stern haben die Wahl des Geburtsortes für den kleinen Nick nicht bereut. Er ist gesund, alle drei fühlen sich wohl und werden wohl noch in dieser Woche nach Hause dürfen.

Für Eltern und Kinder, deren Start ins Leben nicht so reibungslos verläuft, erfülle die Neu- und Frühgeborenen-Kinderintensivstation am Schwarzwald-Baar-Klinikum als "ausgewiesenes Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe sehr hohe Qualitätskriterien", sagt Sandra Adams.

Im Klinikum können alle schwerkranken Früh- und Neugeborene mit einem Geburtsgewicht auch unter 1200 Gramm versorgt werden.