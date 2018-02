Villingen-Schwenningen Neues Verwaltungs- und Serviceamt

Schwarzwald-Baar-Kreis (ewk). Aus betriebswirtschaftlichen Gründen wurde das VSA Villingen jetzt mit dem Verwaltungsamt der Nachbarkirchenbezirke Konstanz und Überlingen-Stockach fusioniert.

Neuer Standort der kirchlichen Verwaltung ist Singen. Im Januar und Februar fand der Umzug der bisherigen VSA in das große Verwaltungsgebäude an der Julius-Bührer-Straße in Singen statt. In Anwesenheit der drei zuständigen Dekane, Gemeindepfarrer, Kirchenältesten, Leiterinnen und Erzieherinnen zahlreicher Kindertagesstätten der drei Kirchenbezirke, Oberbürgermeister Bernd Häusler, Geschäftsführerin Heidi Hausmann, Stellvertreter Matthias Engler und der über zwanzig Mitarbeitenden im VSA übergab der Villinger Dekan Wolfgang Rüter-Ebel unter Gottes Wort, Gebet und Segen den neuen kirchlichen Verwaltungshauptsitz seiner Bestimmung. Oberbürgermeister Häusler dankte den Verantwortlichen für den Mut nach Singen zu kommen, obwohl sich der Einzug des VSA aufgrund des Umzugs städtischer Büros aus diesen Räumen deutlich verzögerte.

Darüber hinaus betonte der OB die gute Zusammenarbeit mit den kirchlichen Einrichtungen in der Stadt. Als Glücksfall wird der neue Standort im Dienstleistungskomplex an der Julius-Bührer-Straße gesehen.