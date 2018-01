Villingen-Schwenningen Neues Programm ist da

In den Bildungsakademien stehen nicht nur gewerksspezifische Weiterbildungen auf dem Programm, sondern auch betriebswirtschaftliches Knowhow, rechtliches Wissen und Kurse für Führungskräfte. Das Management-Zentrum in Villingen-Schwenningen bietet darüber hinaus kaufmännische Aufstiegsfortbildungen etwa zum Betriebs- oder zum Fachwirt sowie berufsbegleitende Bachelor- und Master-Studiengänge und verschiedene Zusatzqualifikationen für Betriebswirte an.

Außerdem finden an allen Standorten Vortrags- und Seminarreihen zu Zukunftsthemen im Mittelstand statt. Einen Überblick bietet die neue Weiterbildungsbroschüre, kostenlos kann diese bestellt werden bei Ursula Kranz-Rothenhäusler, Telefon 07531/20 54 15, E-Mail: ursula.kranz-rothenhaeusler@hwk-konstanz.de