Villingen-Schwenningen Neues Programm im Neckarforum

Ein weiteres Angebot zielt dann nicht nur auf die geistige, sondern auch auf die körperliche Fitness ab. Mit einem Kurs für Seniorengymnastik soll zusätzlich Bewegung ins Neckarforum kommen. In Kooperation mit Cordula Volk soll dieser Kurs geschaffen werden. Für beide Angebote gibt es laut Hofelich noch keinen konkreten Starttermin, er rechnet allerdings mit spätestens Februar.

Seit mehr als eineinhalb Jahren treiben die Verantwortlichen die Idee des Neckarforums voran. Es ist allerdings ein langer Weg, der durchaus auch seine Schwankungen in der Ausrichtung hinterlässt.

Seit fast vier Jahren existiert der Name Neckarforum, der aus Altenbegegnungsstätte und später Seniorenbegegnungsstätte entstand. Ziel war ein Imagewandel, weg vom scheinbaren Treff alter Menschen, hin zu einem Mehrgenerationentreff. Dieser ist aber bis heute – vor allem durch personelle Wechsel in Sachen Organisation – nicht so richtig erfolgt. "Wir versuchen, das auf ehrenamtlicher Basis zu stemmen", erklärt Thomas Hofelich.

Wünschenswert wäre es aus seiner Sicht jedoch, wenn sich beispielsweise eine 450-Euro-Kraft in ein paar Stunden in der Woche um verschiedene Dinge kümmern könnte. "Hilfreich wäre es schon, wenn die E-Mails und Anfragen bearbeitet und beantwortet würden", erklärt Hofelich. Das könnte schon helfen, um Veranstaltungen ins Neckarforum zu bringen. Neben der Veranstaltungserweiterung zählt auch die personelle Entwicklung zu den Projekten, die Hofelich in naher Zukunft vorantreiben will.