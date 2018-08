Villingen-Schwenningen Neues Leitungsteam im Welvert

VS-Villingen. Ein neues ­Leitungsteam soll Innovationen in das Seniorenzentrum Im Welvert der Zieglerschen in Villingen bringen. Am 1. Juli sei das neue Leitungsteam aus Christiane ­Vollprecht und Marc Pekari mit modernen Ideen für die Altenpflege gestartet, teit die Zieglersche mit.