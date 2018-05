Villingen-Schwenningen Neues Krematorium ist würdiger Ort des Abschieds

Mit Klängen des Posaunen-Ensembles der Musikakademie VS wurden die rund 80 Gäste auf die Einweihungsfeier im Krematorium eingestimmt. Oberbürgermeister Rupert Kubon lobte das Haus, "das in besonderer Weise gestaltet wurde, um seiner Aufgabe gerecht zu werden". Es sei ein Ort, an dem einem die eigene Vergänglichkeit bewusste werde.

Vor 90 Jahren wurde die nun "alte" Einsegnungshalle am Waldfriedhof errichtet, "um schon damals einen würdigen Ort des Abschieds zu schaffen", führte Kubon aus. "Mit dem neuen Krematorium soll diesen Gedanken treu geblieben werden."

Das Krematorium der Stadt Villingen-Schwenningen ist nicht nur regional, sondern auch überregional bedeutend, wie Bürgermeister Detlev Bührer in seiner Ansprache betonte. Er legte die Fakten dar, die aus seiner Sicht die Investition von 6,6 Millionen Euro rechtfertigen: "Seit Jahren besteht eine Vollauslastung des bisherigen Krematoriums, was zeigt, dass der Neubau notwendig war."