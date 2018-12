Die Ausgabe des amtlichen Bürgerbuches 2019 ist jetzt erschienen. Der über 380 Seiten starke Band bietet Bürgern, Gewerbetreibenden oder Vereinen eine gebündelte Datenbank. Ralf Krauß (vorne links) vom KGM-Verlag aus Karlsruhe übergab die aktuelle Ausgabe, die auch Bad Dürrheim und Mönchweiler beinhaltet, an Joachim Wöhrle (vorne rechts), Leiter des Haupt- und Personalamts der Stadt VS, und seine Mitarbeiter Kim Mink und Oliver Hils. Das Bürgerbuch Villingen-Schwenningen sei das einzige Nachschlagewerk, in dem alle amtlichen Einwohnerdaten korrekt und aktuell veröffentlicht sind, merkt Wöhrle an. Darin zu finden seien ebenso Geschäftsadressen, das Straßenverzeichnis und alles Wissenswertes rund um die drei Kommunen. Foto: Stadt VS