Villingen-Schwenningen Neues Amt für Frei: Chef des Kuratoriums

Schwarzwald-Baar-Kreis. Auf Vorschlag von CDU und CSU ist Thorsten Frei in Anwesenheit von Bundestagsvizepräsident Hans-Peter Friedrich nun zum neuen Vorsitzenden des Kuratoriums der Bundeszentrale für Politische Bildung gewählt worden. Damit folgt er Steffen Bilger (Ludwigsburg), der das Amt nach seiner Ernennung zum Parlamentarischen Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium nicht weiter führt. "Die Arbeit der Bundeszentrale für Politische Bildung ist in der heutigen Zeit, in der Populismus und Fake-News Hochkonjunktur haben, von höchster Bedeutung. Nahezu täglich erscheinende Publikationen zu politischen, gesellschaftlichen und auch geschichtlichen Themen bieten den Menschen ein umfangreiches Angebot, um sich in großer thematischer Breite und mit großer Faktentiefe, bei gleichzeitiger Wahrung notwendiger politischer Neutralität zu informieren.", betonte Frei unmittelbar nach seiner Wahl.